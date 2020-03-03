Счетная палата выявила недостатки систем миграционного учета

Счетная палата России обнаружила недостоверные данные в государственных информационных системах паспортно-визовых документов и миграционного учета, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы проверки государственной системы миграционного и регистрационного учета «Мир».

По данным проверки, системы содержат неактуальные и неполные данные. В частности, в разных системах у гражданина может быть указан разный пол, не всегда отображается предыдущая фамилия при ее изменении, а также могут быть указаны несколько дат въезда на территорию страны при отсутствии информации о выезде.

Кроме того, входящая в «Мир» система «Российский паспорт» содержит некоторую недостоверную информацию о «недействительных» паспортах граждан.

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