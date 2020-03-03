В Москве во вторник ожидается до +6°C

В Москве во вторник, 3 марта, ожидается облачность. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем установится в диапазоне от +4°C до +6°C. Ожидается небольшой и умеренный дождь, южный ветер скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до +3°C — +5°C. Сохранится облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно изменит направление на юго-восточное, его скорость сохранится.

Атмосферное давление днем составит 744 мм ртутного столба, ночью – 745 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.