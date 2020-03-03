Эксперты рассказали о мошенничестве с картами лояльности россиян

Число атак мошенников на карты программ лояльности россиян увеличилось в разы в 2019 года, заявил «Известиям» эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Мошенники получают доступ к личным кабинетам россиян, после чего используют накопленные бонусы, пояснил Сизов. Он назвал и другой механизм обмана клиентов: мошенник может зарегистрировать личный кабинет на карту другого человека. Таким образом, пользователь физической карты не будет знать о существовании онлайн-профиля и продолжит копить бонусы, добавил эксперт.

По словам Сизова, накопленные баллы представляют ценность для злоумышленников, так как их легко монетизировать, оплатив бонусами значительную часть покупки.

Данную информацию подтверждает также председатель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров. По его словам, часто подобные операции проводят сотрудники магазинов или колл-центров, имеющие доступ к информации о программах лояльности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Выявлены новые виды телефонного мошенничества

— Увеличилось число случаев выявления афер с недвижимостью

— В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»