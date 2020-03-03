Венецианская комиссия отменила заседание из-за коронавируса

Консультативный орган по конституционному праву Совета Европы Венецианская комиссия сообщает об отмене заседания в Венеции на фоне распространения коронавируса нового типа в Италии. Об этом сообщается на официальной странице комиссии в Twitter.

Расширенное бюро венецианской комиссии приняло решение воздержаться от проведения заседания из-за опасности распространения вируса, говорится в заявлении. Отмечается, что срочные заключения, запрошенные государствами, и непротиворечивые текстами будут приниматься в письменной форме.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

На данный момент заражены 89 710 человек. Умерли от коронавируса нового типа 3 055 человека, вылечились — 45 390.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Свыше 2 тысяч человек заразились коронавирусом в Италии

— В ЕС повысили уровень угрозы из-за распространения коронавируса

— Первый в России: у вернувшегося из Италии выявлен коронавирус