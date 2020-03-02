Россиян предупредили о возможном увлечении срока активности клещей

В центре эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что в будущем сезон активности клещей может составить не шесть месяцев, а восемь, пишут «Известия».

Причиной увеличения срока активности клещей связывают с аномальной теплой погодой, которая наблюдается на территории страны в последние месяцы.

В службе рассказали, что насекомые уже были замечены в нескольких регионах. От их укусов пострадали жители Новосибирска, Магнитогорска и Подмосковья. Отмечается, клещи проснулись раньше обычного на полтора месяца.

По мнению ведущего научного сотрудника ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмилы Карань, если такие теплые зимы будут повторяться в России, что эпидемический сезон клещевых инфекций станет более продолжительным.

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