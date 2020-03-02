Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Латвии
В Минздраве Латвии сообщили, что в стране был зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса, передает РИА «Новости».
Отмечается, что случай инициирования вирусом уже официально подтвержден. Данные о личности заболевшего не раскрываются.
В связи с этим ведомство решило устроить пресс-конференцию, на которой расскажет о дальнейших действиях и мерах предосторожности.
Согласно последним данным, общее число заболевших в мире коронавирусом составляет почти 90 тысяч человек. При этом смогли вылечиться 45 390, а скончались — 3 055 человек.
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