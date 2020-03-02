У второго пассажира рейса Москва-Пекин подозревают коронавирус

На рейсе Москва-Пекин, где ранее у одного из пассажиров обнаружили коронавирус, подозревают аналогичный диагноз еще у одного. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Китае.

Гражданство пассажира не уточняется.

Утром 2 марта на данном рейсе был выявлен первый случай заражения. По данным диппредставительства, заболевший следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево. Других пассажиров самолета доставили в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для медицинской диагностики. На борту лайнера находились россияне.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, во всем мире вирусом заразились 89 044 человек, 3 042 человек погибли.

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