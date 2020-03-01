Путин упростил въезд в Россию через дальневосточную границу

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении въезда иностранцев по электронным визам через автомобильные и речные пункты пропуска Дальневосточного федерального округа (ДФО), передает РИА «Новости».

При этом не предусматривается упрощенный въезд на железнодорожных и морских пунктах пропуска, так как там нет технической возможности проверить электронные визы.

Правительство ранее сообщало, что изменения позволят создать дополнительные благоприятные условия для привлечения иностранных туристов в регионы Дальнего Востока.