В Чехии и Доминикане зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом
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В Чехии и Доминикане зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом.
Как передает ТАСС на территории Доминиканской Республики заражен гражданин Италии, в настоящий момент он находится в военном госпитале Рамон де Лара.
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех сообщил, что в стране зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом нового типа. все пациенты, у которых обнаружен коронавирус, недавно вернулись из Италии. Двое из них - граждане Чехии, еще одна - американская студентка.
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