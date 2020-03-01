В Чехии и Доминикане зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом.

Как передает ТАСС на территории Доминиканской Республики заражен гражданин Италии, в настоящий момент он находится в военном госпитале Рамон де Лара.

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех сообщил, что в стране зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом нового типа. все пациенты, у которых обнаружен коронавирус, недавно вернулись из Италии. Двое из них - граждане Чехии, еще одна - американская студентка.

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