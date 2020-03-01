Путин подписал закон о горячем питании для младшеклассников

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников. Документ опубликован на портале правовой информации.

Это решение вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

15 января в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что все российские школьники начальных классов будут обеспечены бесплатными горячими обедами.

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