Задержанных в Анкаре журналистов Sputnik отпустили

Задержанные в Анкаре журналисты агентства Sputnik Турция, на которых ранее было совершено нападение из-за статьи о провинции Хатай, были освобождены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близких и родственников сотрудников СМИ.

29 февраля около 22.30 по мск в квартиры трех журналистов в Анкаре пытались ворваться неизвестные. Они обвинили их в предательстве родины, а также выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и пытались выломать двери. После этого журналисты обратились в полицию.

Предполагается, что причиной их задержания является опубликованная на сайте агентства статья под названием «Украденная провинция»: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад».

По словам родных, всех задержанных журналистов отпустили после дачи показаний.

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