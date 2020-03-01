Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения. Об этом она рассказала в Историях в Instagram.
Девушка рассказала, что каждый год Валентин перед днями рождения говорил, что хочет, чтобы его кремировали, а прах — развеяли.
«Он мне постоянно говорил, что не хочет похороны в гробу», — написала Диденко.
Также она удивилась, почему он каждый год думал о смерти и способах захоронения.
«В конце каждой такой шуточки, он повторял: запомнил, я не хочу лежать в гробу», — заключила блогер.
На праздновании дня рождения Диденко находились 18 человек. Инцидент произошел из-за сухого льда. Предполагается, что после того, как люди зашли в воду со льдом, произошла химическая реакция и сильное дымообразование. Впоследствии трое человек, в том числе муж блогера, потеряли сознание и из-за этого стали тонуть. Три человека погибли, включая мужа блогера.
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