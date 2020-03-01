В Белоруссии зарегистрирован второй случай заболевания коронавирусом
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В Белоруссии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте минздрава страны.
«В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV», - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина и двое ее коллег прибыли из Италии.
Первый случай в стране был зафиксирован 28 февраля у иранского студента.
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