В Белоруссии зарегистрирован второй случай заболевания коронавирусом

В Белоруссии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте минздрава страны.

«В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV», - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина и двое ее коллег прибыли из Италии.

Первый случай в стране был зафиксирован 28 февраля у иранского студента.

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