В Севастополе в розыск объявлена сбежавшая пациентка больницы с подозрением на коронавирус

Суд объявил в розыск пациентку больницы, которая сбежала из карантина по коронавирусу в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталью Пеньковскую.

Уточняется, что у пациентки не было лабораторного подтверждения диагноза. Однако, по протоколу, пациенты должны пройти необходимое количество лабораторных исследований для снятия диагноза.

По данным источника ТАСС во властных структурах города, разыскиваемая является гражданкой Украины. Она приехала в Севастополь из Китая. Когда у нее поднялась температура в соответствии с протоколом она была госпитализирована. Две пробы на коронавирус у нее были отрицательные, симптомов не было, но она не дождалась третьей пробы. А в таких случаях, по словам источника, объявляют в розыск.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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