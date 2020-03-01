Двадцать россиян помещены на карантин из-за коронавируса под Ташкентом

Пассажиры чартерного рейса «Узбекских авиалиний» из Сеула в Ташкент, в числе которых 20 россиян, помещены на карантин в Ташкентской области в связи с распространением коронавируса нового типа в Южной Корее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

Отмечается, что прибывшие из Сеула пассажиры проведут 14 дней в санатории в городе Чиричик.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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