Шеф-повара рассказали, что не стоит заказывать в японском ресторане

Шеф-повара рассказали, что не стоит заказывать в суши-барах и ресторанах, и на какие блюда японской кухни следует обратить внимание. Об этом сообщает Insider.

Так, владелец ресторана в Лас-Вегасе Санг Пака утверждает, что темпура — обжаренные в масле рыба или овощи в тесте — не лучший вариант, так как потребитель никогда не знает, когда использованное при обжарке масло было заменено.

Шеф-повар Кийо Икеда рекомендовал не брать вечером закуски или гарниры, в которых используют сашими — сырое филе мяса, рыбы и морепродуктов, нарезанные ломтиками. По его словам, часто эти кусочки могут быть остатками, которые ресторан пытается использовать в целях экономии.

При этом шеф-повара считают лучшими блюдами японской кухни суши с васаби тобико с перепелиным яйцом, а также икру морского ежа и суши со скумбрией.