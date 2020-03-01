В Южной Корее за сутки заразились коронавирусом 376 человек

В Южной Корее за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 376 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в стране составляет 3526 человек.

В субботу, 29 февраля, власти сообщали о 3150 случаях заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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