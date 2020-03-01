На Украине вступило в силу постановление о въезде в Россию по загранпаспорту

Граждане Украины не смогут пересекать границу с Россией по внутренним паспортам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Постановление правительства Украины от 18 декабря 2019 года №1056 вступило в силу 1 марта 2020 года. Теперь украинцы смогут въехать в России только при наличии загранпаспорта.

Ранее сообщалось, что Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта, когда украинцы при поездках в Россию должны будут использовать только загранпаспорта.

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