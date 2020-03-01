В Ирландии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Ирландии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные системы здравоохранения страны.

«Случай заражения COVID-19 подтвержден в Республике Ирландия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заразившийся находится в больнице. На данный момент идет работа, которая позволит отследить всех, с кем контактировал болеющий.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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