В Мексике выявлено четыре случая заражения коронавирусом

В Мексике четыре человека заразились коронавирусом, сообщает издание Excelsior.

До это сообщалось о трех случаях: два человека заболели в Мехико и один в городе Куликан. 29 февраля коронавирус диагностировали в городе Торреон у 20-летней девушки, недавно вернувшейся из Милана.

Ранее США заявили, что рассматривают возможность закрытия границы с Мексикой.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США могут закрыть границу с Мексикой из-за коронавируса

— В Мексике впервые выявили коронавирус

— В Белоруссии, Нигерии и Новой Зеландии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом