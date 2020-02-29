В омской школе подростку сломали позвоночник

В омской школе старшеклассник сломал 17-летнему подростку позвоночник, передает Oml.ru.

Врачи диагностировали растяжение связок грудного и поясничного отдела позвоночника и закрытый компрессионный перелом двух позвонков.

Сообщается, что травмы подросток получил в результате конфликта с одноклассником. Избивший старшеклассник не был судим и не стоит на учете в полиции. Правоохранительные органы начали проверку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Внимание любой ценой»: мурманский подросток закопал ребенка

— Ела снег и целовала ноги: как школьницу забили под Липецком

— Охранник ТЦ в Москве избил подростка