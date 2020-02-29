В «Матросской тишине» мужчина покончил с собой

В Москве обвиняемый в СИЗО-1 покончил с собой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы ФСИН Сергея Цыганкова.

Цыганков подтвердил информацию о смерти мужчины.

«Да, действительно, один из арестованных покончил жизнь самоубийством», — сказал он.

Он добавил, что признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Назначена проверка.

Известно, что мужчина обвинялся по статье 228 - «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозило до 15 лет лишения свободы.