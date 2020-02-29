Эквадор подтвердил первый случай заражения коронавирусом

Министр здравоохранения Эквадора Каталина Андрамуньо Себайос сообщила о первом случае заражения коронавирусом в стране, передает ТАСС.

«Несмотря на принятые меры, как и в других 54 странах, вирус попал к нам в страну», — сказала она.

Министр добавила, что заразилась девушка, недавно побывавшая в Испании. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

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