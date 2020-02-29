В Кабардино-Балкарии скорая ехала на вызов час

В Кабардино-Балкарии пользователь в Instagram рассказал, что скорая помощь ехала час к человеку, у которого давление поднялось до 190.

«Ждали час... Человек лежал с давлением 190. Неужели нельзя реагировать как-то быстрее или у нас не хватает машин на выезд?», — написано в сообщении.

К посту прикреплена фотография с многочисленными звонками в скорую помощь на протяжении часа.

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