В Кабардино-Балкарии скорая ехала на вызов час
В Кабардино-Балкарии пользователь в Instagram рассказал, что скорая помощь ехала час к человеку, у которого давление поднялось до 190.
«Ждали час... Человек лежал с давлением 190. Неужели нельзя реагировать как-то быстрее или у нас не хватает машин на выезд?», — написано в сообщении.
К посту прикреплена фотография с многочисленными звонками в скорую помощь на протяжении часа.
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