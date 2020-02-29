Минздрав изменил рекомендации по диагностированию коронавируса

Министерство здравоохранения России на своем сайте объявило, что направило в медицинские учреждения новые рекомендации по обнаружению коронавируса.

«Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по выявлению Covid-19, обновленная информация будет направлена во все медучреждения», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что россиянам рекомендуется чаще мыть руки с мылом, не прикасаться немытыми руками к лицу, избегать контактов с простуженными и не ездить в страны, где заразились много людей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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