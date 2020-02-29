Под Калугой сгорел дотла перевозивший паломников автобус

На трассе в Бабынинском районе Калужской области загорелся экскурсионный автобус «Москва-Козельск. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного регионального управления МЧС.

Уточняется, что в автобусе на момент возгорания находились 42 человека, из них двое — водители. Но никто не пострадал, так как все оперативно покинули транспортное средство.

В пресс-службе отметили, что автобус в результате пожара полностью уничтожен огнем.