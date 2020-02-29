Врачи рассказали о состоянии зараженного коронавирусом россиянина в Азербайджане

Врачи рассказали о состоянии здоровья находящегося в Азербайджане гражданина России, у которого выявили коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости».

28 февраля оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана заявил, что у россиянина, приехавшего из Ирана в республику, диагностировали коронавирус.

«Состояние его здоровья стабильное, никаких осложнений нет. Продолжается поддерживающее лечение», — говорится в сообщении.

Ранее первый случай заражения коронавирусом также зафиксировали в Грузии.

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