В Италии выявлены еще 200 случаев заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом возросло более чем на 200, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

По его словам, в настоящий момент в Италии заражены 821 человек, еще 46 выздоровели, а 21 умерли. Половина болеющих находится на домашнем карантине из-за отсутствия симптомов или их легкого проявления.

Боррелли отметил, что 28 февраля скончались три человека: все они старше 75 лет. Устанавливаются точные причины смерти.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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