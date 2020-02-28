В Благовещенске на улице мужчина украл ребенка у матери

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В Благовещенске мужчина на улице подбежал к женщине, выхватил у нее ребенка и скрылся, передает «Регион Online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У мужчины был помощник, который ждал в машине неподалеку. Происходящее засняла камера видеонаблюдения.

Источник сообщил, что женщина обратилась в полицию с заявлением о краже ребенка. Проводится проверка.

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