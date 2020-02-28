Число зараженных коронавирусом вне Китая достигло 4351 человека

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 4351 человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, количество случаев вируса составило 4351 в 49 странах. Отмечается, что вне Китая от коронавируса погибли 67 человек.

Гебрейесус добавил, что за последние 24 часа Китай сообщил о 329 случаях заражения, что является самым низким показателем за месяц.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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