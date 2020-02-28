У жителя Мексики впервые выявили коронавирус

Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес сказал, что в стане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, передает ТАСС.

«Сегодня у нас уже есть один подтвержденный случай коронавируса», — сообщил Лопес.

Замминистра отметил, что состояние пациента стабильное, он переносит заболевание в «легкой форме».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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