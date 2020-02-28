Свыше 2 тыс. человек заражены коронавирусом в Южной Корее

В Южной Корее зарегистрированы 256 новых случаев заражения новым коронавирусом. Общее число инфицированных достигло уже 2022 человек.

Об этом сообщает «Ренхап».

Как стало известно, по состоянию на сегодняшний день в Южной Корее от болезни погибли 13 человек.

Отмечается, что более половины подтвержденных случаев заражения связаны с отделением религиозной секты «Синчхончжи», расположенным в юго-восточном городе Тэгу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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