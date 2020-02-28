Летчик Ярошенко допустил, что мог перенести инсульт в тюрьме в США
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающего срок в тюрьме в городе Данбери (американский штат Коннектикут), не исключил, что у него был инсульт. Об этом пишут «Известия».
Пилот сообщил, что ему стало плохо 25 февраля.
Как заявил Ярошенко, у него онемела левая нога, а на лице выступили красные пятна. После этого он был на приеме у тюремного врача, поскольку ему заявили, что такие симптомы указывают на инсульт.
«Когда я подал заявление с тем, на что жалуюсь, одна из работниц заявила мне, чтобы я приходил в другой день, и не зарегистрировала мое обращение», — рассказал Ярошенко.
Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. Вашингтон отказал россиянину в депортации на родину.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Медики отказали в помощи арестованному в США летчику Ярошенко
— Посольство РФ обратилось к властям США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко