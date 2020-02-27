Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Нидерландах
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на территории Нидерландов, сообщается на официальной странице Национального института здравоохранения и окружающей среды страны в Twitter.
Коронавирус диагностирован у мужчины из города Тилбурга, посещавшего итальянскую область Ломбардия. В настоящее время пациент находится на карантине.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
По последним данным, в мире заражены более 82 тысяч человек, умерли более 2,8 тысяч человек.
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