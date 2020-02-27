Блогершу лишили опеки над пятью детьми из-за романа с 20-летним пасынком
В Краснодарском крае 35-летняя блогерша Марина Балмашева рассказала в своем Instagram, что ее лишили опеки над пятью детьми после того, как стало известно о ее романе с 20-летним пасынком.
Теперь дети находятся у бывшего супруга. Балмашева может навещать их.
«Ничего противозаконного нет. Я никого не совратила, все взрослые люди», — комментирует свои отношения девушка.
После развода с бывшим мужем Балмашева начала романтические отношения с его сыном. Они жили у нее в квартире вместе с четырьмя усыновленными детьми девушки. Пятый ребенок с синдромом Дауна оставался с бывшим мужем.
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