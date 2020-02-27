Папа Римский пропустил мессу из-за болезни

Папа Римский Франциск пропустил запланированную мессу в Риме из-за болезни, сообщает Daily Mail со ссылкой на представителя Ватикана.

По последней информации, 83-летний понтифик не посетил мессу в Соборе Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме из-за легкого недомогания, заявил представитель Ватикана. По его словам, папа Римский продолжил выполнение других обязанностей, однако воздержался от поездок по городу.

Отмечается, что данный инцидент произошел на следующий день после встречи понтифика с людьми на площади Святого Петра, в ходе которой он выразил свою поддержку зараженным коронавирусом нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

По последним данным, в Италии коронавирус диагностирован у более чем 470 человек.

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