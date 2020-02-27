Япония закрывает школы из-за коронавируса
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что со 2 марта будут закрыты все школы, чтобы не допустить распространения коронавируса, передает »Би-би-си».
Несмотря на то, что мера затронет 13 млн школьников, учебные заведения будут закрыты весь март, до конца учебного года.
По последним данным, в Японии заразились коронавирусом более 200 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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