Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Путин посетил открытие парка развлечений «Остров мечты», на котором присутствовали дети из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей. Среди них был мальчик с гипсом. Президент поинтересовался у него, что случилось с рукой, на что ребенок ответил: «Сломана. Случайно произошло».

Затем мальчик рассказал главе государства о своей бабушке, которая живет в Москве. Ребенок назвал точный адрес и поинтересовался у Путина, что ему надо сделать, чтобы вернуться домой. Глава государства подозвал одного из своих помощников, чтобы данные ребенка записали.

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