Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

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Президент РФ Владимир Путин во время посещения детского парка развлечений «Остров... Президент РФ Владимир Путин во время посещения детского парка развлечений «Остров...
Президент РФ Владимир Путин во время посещения детского парка развлечений «Остров...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Путин посетил открытие парка развлечений «Остров мечты», на котором присутствовали дети из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей. Среди них был мальчик с гипсом. Президент поинтересовался у него, что случилось с рукой, на что ребенок ответил: «Сломана. Случайно произошло».

Затем мальчик рассказал главе государства о своей бабушке, которая живет в Москве. Ребенок назвал точный адрес и поинтересовался у Путина, что ему надо сделать, чтобы вернуться домой. Глава государства подозвал одного из своих помощников, чтобы данные ребенка записали.

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