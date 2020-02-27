У вице-президента Ирана диагностирован коронавирус

У вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар диагностирован коронавирус нового типа, сообщает агентство IRNA.

По последней информации, анализ вице-президента на коронавирус оказался положительным. В настоящее время Масуме Эбтекар госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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