ВОЗ допустила пандемию коронавируса
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус допустил пандемию коронавируса, передает РИА «Новости».
По его словам, Всемирная организация здравоохранения готова помочь всем странам в борьбе с вирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены больше 80 тысяч, почти три тысячи человек скончались.
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