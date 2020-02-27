Таксист из Саратова рассказал подробности нападения пассажира из-за детского кресла

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Саратовский таксист Алексей Горохов, избитый пассажиром за отказ везти пятилетнего ребенка без автокресла, рассказал «Газете.Ru» детали нападения.

Такси по обычному тарифу заказала семейная пара. При этом клиенты не указали, что поедут с ребенком. Водитель попросил их отменить поездку из-за отсутствия детского кресла. После этого отец ребенка устроил скандал и напал на таксиста.

«Он выдернул ключ зажигания, потому что сообразил, что его камера регистратора снимает. Потом он вышел из машины, жена у него ключ отобрала и кинула мне обратно. Они просто испугались. Я вызвал помощь, должны были ребята еще подъехать», — рассказал пострадавший.

Таксист предположил, что пассажиры хотели сэкономить, поэтому не стали заказывать машину по «детскому» тарифу.

«То ли сэкономить пытались, то ли не знали про эту функцию. Я так скажу: 90% пассажиров с детьми знают про эту функцию и стараются проехать без нее», — объяснил собеседник издания.

По его словам, никаких извинений от агрессивного клиента он до сих пор не получил.

«Эти люди мне еще не звонили, никаких извинений с его стороны не было. Я обратился в полицию, они приняли заявление, видеозапись им передал, направили меня на освидетельствование», — заключил мужчина.

В свою очередь в «Яндекс.Такси» пообещали предоставить полиции данные пассажира. Кроме того, агрегатор заблокировал аккаунт напавшего на таксиста пользователя.

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