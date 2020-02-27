Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

Минтранс России объявил, что с 28 февраля Россия приостанавливает воздушное сообщение с Ираном из-за коронавируса, передает «Интерфакс».

Перелеты Москва — Тегеран будут выполняться только Аэрофлотом и иранским перевозчиком Mahan Air. Самолеты будут летать только через терминал F аэропорта Шереметьево, чтобы не завезти и не распространить коронавирус.

Ранее Ростуризм и МИД рекомендовали россиянам не посещать Иран, Италию и Южную Корею.

По последним оценкам, в Иране из-за вируса погибли 26, заражены больше 200 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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