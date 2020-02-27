В Саратове пассажир напал на таксиста после отказа везти ребенка без автокресла
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В Саратове пассажир избил водителя такси за то, что тот отказался везти пятилетнего ребенка без автокресла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.
Ранее с соцсетях появилось видео, на котором мужчина в такси на глазах ребенка и еще двух женщин избивает водителя после слов о том, что он не сможет вести несовершеннолетнего пассажира без необходимого кресла. При этом таксист неоднократно просит буйного собеседника прекратить нападение.
После размещенного ролика правоохранители начали проверку.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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