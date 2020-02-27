Задержанных российских моряков в Дании отпустили

Пятерых российских моряков, которых задержали в Дании на судне Duncan Island по подозрению в контрабанде наркотиков, отпустили. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление полиции Копенгагена.

Судно, направляющееся из Швеции в Санкт-Петербург, было задержано 16 февраля. После обысков на нем были найдены 100 кг кокаина.

После этого, местные правоохранители еще раз тщательно проверили Duncan Island и не увидели оснований для задержания большинства членов экипажа.

«23 человека из 24 были отпущены», — добавил инспектор полиции.

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