В Израиле зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
close
Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Моше Бар Симан-Тов заявил о первом в стране случае заражения коронавирусом. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Kan.
Как отмечается, заболевший человек недавно прибыл в страну из Италии. Мужчину госпитализировали после того, как ему стало плохо.
По словам Симан-Тов, в Израиле готовились к столкновению с COVID-19.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Еще один иранский чиновник заразился коронавирусом
— В Италии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом среди украинцев