В Израиле зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Моше Бар Симан-Тов заявил о первом в стране случае заражения коронавирусом. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Kan.

Как отмечается, заболевший человек недавно прибыл в страну из Италии. Мужчину госпитализировали после того, как ему стало плохо.

По словам Симан-Тов, в Израиле готовились к столкновению с COVID-19.

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