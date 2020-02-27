В Минздраве объяснили отсутствие водопровода почти в трети больниц и поликлиник

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Данные Счетной палаты о техническом состоянии медучреждений в России также включают в себя информацию о зданиях, в которых не оказывается медицинская помощь. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Сведения включают информацию по всему имущественному комплексу медицинских организаций. В том числе зданий, в которых не оказывается непосредственно медицинская помощь: гаражи, склады, компрессорные и трансформаторные подстанции, котельные», — объяснили в ведомстве.

Ранее аудиторы СП подготовили отчет, посвященный положению дел в сфере здравоохранения в 2018–2019 годах.

Согласно опубликованному докладу, более 40% медицинских учреждений в России не имеют центрального отопления, а еще 30,5% — водопровода.

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