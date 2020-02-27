СК РФ предъявил новое обвинение во взятке экс-полковнику Захарченко

Российское следствие предъявило бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко новое обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алдександра Горбатенко.

Как отмечается, новое обвинение предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК России, то есть его обвиняют в крупной взятке. По словам адвоката, сумма взятки — 1,5 млрд рублей. Следствие полагает, что такие деньги Захарченко получил за 9 лет от организованной преступной группы владельцев компаний «1520».

Горбатенко отметил, что следователь не вдавался в подробности нового обвинения, а предложил узнать детали во время ознакомления с материалами дела.

«Следствие организует этапирование Захарченко в Москву из колонии для ознакомления с материалами», — добавил адвокат.

Известно, что экс-сотрудник главка МВД России не признает свою вину.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, во время обысков по его делу были найдены деньги на общую сумму около 9 млрд рублей. Захарченко был приговорен к 12, 5 годам лишения свободы.

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