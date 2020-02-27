В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Московской области и Москве был объявлена «желтый» уровень погодной опасности из-за снега и гололедицы на дорогах. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

В столице период предупреждения будет действовать до 18.00 четверга, 27 февраля. Повышенный уровень погодной опасности объявлен в связи с дождем. Также в Москве из-за снега уровень повышен до 21.00 пятницы, 28 февраля.

В Московской области действие предупреждения из-за дождя и снега продлится до 12.00 пятницы, 28 февраля.

Подробнее узнать о прогнозах синоптиков можно узнать на странице погоды.

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