Еще один иранский чиновник заразился коронавирусом
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Второй иранский парламентарий заразился коронавирусом. Об этом говорится Telegram-канале телерадиокомпании IRIB.
Как отмечается, вирус был выявлен у главы комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтаба Зульну.
Чиновник сказал, что после того, как тест на коронавирус оказался положительным, его поместили в карантинную зону.
«Беспокоиться не стоит, я помещен в карантин», — добавил Зульну.
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