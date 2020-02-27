Еще один иранский чиновник заразился коронавирусом

Второй иранский парламентарий заразился коронавирусом. Об этом говорится Telegram-канале телерадиокомпании IRIB.

Как отмечается, вирус был выявлен у главы комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтаба Зульну.

Чиновник сказал, что после того, как тест на коронавирус оказался положительным, его поместили в карантинную зону.

«Беспокоиться не стоит, я помещен в карантин», — добавил Зульну.

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