В Подмосковье четверо подростков устроили групповое изнасилование
В Подмосковье четыре подростка предстанут перед судом по обвинению в групповом изнасиловании 14-летней девочки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.
Как отмечается, юноши 16, 17 и 18 лет напали на свою несовершеннолетнюю жертву в одной из квартир в Сергиевом Посаде 1 января 2019 года. В момент преступления злоумышленники были в состоянии алкогольного опьянения. Все происходящее они засняли на видео.
Обвиняемые свою вину не признали, но следствию удалось собрать доказательства.
Подростки обвиняются по ч. 3 статьи 131 УК РФ и ч. 3 статьи 132 УК РФ («Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера»).
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
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