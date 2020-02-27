В Подмосковье четверо подростков устроили групповое изнасилование

В Подмосковье четыре подростка предстанут перед судом по обвинению в групповом изнасиловании 14-летней девочки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.

Как отмечается, юноши 16, 17 и 18 лет напали на свою несовершеннолетнюю жертву в одной из квартир в Сергиевом Посаде 1 января 2019 года. В момент преступления злоумышленники были в состоянии алкогольного опьянения. Все происходящее они засняли на видео.

Обвиняемые свою вину не признали, но следствию удалось собрать доказательства.

Подростки обвиняются по ч. 3 статьи 131 УК РФ и ч. 3 статьи 132 УК РФ («Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера»).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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